В Херсонской области обнаружили тайник с тротилом в доме военнослужащего ВСУ

У него также нашли агитационную литературу вооруженных сил Украины

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили тайник с тротилом в доме военнослужащего Вооруженных сил Украины в селе Доброполье Херсонской области, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале регионального главка МВД.

"В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли запал к гранате РГД-5, тротиловую шашку весом 400 г, балаклаву, флайеры, наклейки, атрибутику и агитационную литературу ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, дом принадлежит 45-летнему мужчине, который служит в ВСУ.