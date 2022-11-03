3 ноября, 10:38
Военная операция на Украине

В Херсонской области обнаружили тайник с тротилом в доме военнослужащего ВСУ

У него также нашли агитационную литературу вооруженных сил Украины

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили тайник с тротилом в доме военнослужащего Вооруженных сил Украины в селе Доброполье Херсонской области, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале регионального главка МВД.

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"В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли запал к гранате РГД-5, тротиловую шашку весом 400 г, балаклаву, флайеры, наклейки, атрибутику и агитационную литературу ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, дом принадлежит 45-летнему мужчине, который служит в ВСУ. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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