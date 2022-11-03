В Башкирии возбудили дело по факту применения воспитателем силы к ребенку в детсаду

Инцидент произошел во время тихого часа

УФА, 3 ноября. /ТАСС/. В Башкирии возбудили уголовное дело по факту применения физической силы к ребенку воспитателем в детском саду. Об этом сообщает в четверг следственное управление СК России по Башкирии в Telegram-канале.

"Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", по сообщению, выявленному в социальных сетях, о жестоком обращении с воспитанницей одного из детских садов города Стерлитамака", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 38-летняя воспитательница детского сада во время тихого часа применила физическую силу в отношении четырехлетней девочки.

"Действиям воспитательницы будет дана правовая оценка. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководства следственного управления республики", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщала, что проводится проверка по публикациям и видеоролику о недопустимых методах обращения в отношении несовершеннолетней в одном из детских садов Стерлитамака. По предварительным данным, воспитательница младшей группы во время тихого часа нанесла удары четырехлетней девочке.