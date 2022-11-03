3 ноября, 11:41

На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела

Их обнаружили около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Фрагменты человеческого тела обнаружены около одного из жилых домов на западе Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты человеческого тела. На месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения. 

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