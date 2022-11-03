Пассажирский самолет, летевший в Уфу, вернулся в Сочи из-за трещины в лобовом стекле

Посадка прошла благополучно

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс из Сочи в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за образования трещины на лобовом стекле. Посадка прошла благополучно, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи.

"Командир воздушного судна а/к "Северный ветер" принял решение после взлета вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле. Рейс выполнялся из Сочи в Уфу. В 14:43 борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры находятся в зоне ожидания вылета, до окончания проверки всех систем самолета.