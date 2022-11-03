Следователи обнаружили костные фрагменты на месте сожженного фашистами госпиталя под Орлом

В последующем их исследуют и идентифицируют эксперты

ТАСС, 3 ноября. Следователи и поисковики обнаружили в Орловской области на месте госпиталя, который в 1941 году вместе с ранеными сожгли фашистские захватчики, костные фрагменты, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В рамках работы действующего в следственном управлении поискового отряда им. генерал-майора юстиции М. Г. Ядрова сотрудники следственного управления во взаимодействии с участниками межрегионального поискового объединения "Костер" осуществляют поисковые мероприятия вблизи деревни Кривцово Болховского района. Удалось обнаружить предметы эпохи Великой Отечественной войны - оружие, боеприпасы, а также костные фрагменты, которые в последующем будут исследованы экспертным путем в целях их идентификации", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, поисковикам удалось обнаружить расположение довоенной начальной школы в районе деревни Кривцово, во время Великой Отечественной войны школу переоборудовали под госпиталь. В декабре 1941 года здание вместе с раненными красноармейцами, которые находились внутри, сожгли фашистские захватчики.

В мае 2022 года Орловский областной суд признал преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей, на территории региона в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза. В период оккупации в 1941-1943 годах на территории Орловской области немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских гражданских лиц и военнопленных, применяли жестокие пытки и истязания.