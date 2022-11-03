В ФРГ после аварии умерла женщина, к которой из-за экоактивистов задержались спасатели

Полиция из-за акции активистов перекрыла дорогу, и машины экстренных служб застряли в пробке

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Жительница Берлина, которая в понедельник попала в ДТП и к которой слишком долго ехали спасатели из-за блокировки дороги экоактивистами, умерла от полученных травм. Об этом сообщила в четверг полиция Берлина.

Германские экоактивисты провели в последние дни ряд акций, однако наиболее резонансная прошла в понедельник. Два человека забрались на указатели над оживленным автобаном, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение на участке дороги. В результате на соседних улицах образовалась пробка, в которой среди десятков автомобилей застряли машины экстренных служб, направлявшиеся к месту аварии, чтобы оказать помощь пострадавшей велосипедистке. В связи с тем, что помощь не была оказана своевременно, состояние пострадавшей существенно ухудшилось.

Участникам акции грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года или денежный штраф. Их подозревают в создании помех оказанию первой помощи.

Действия активистов из природоохранной группы Letzte Generation ("Последнее поколение") подвергли в Германии резкой критике. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал акционистов не подвергать опасности других. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер указывал, что такие действия не помогут в борьбе с климатическими изменениями.