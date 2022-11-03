Караулов заявил, что в рамках дела по заявлению Чемезова допросили его тещу и его коллегу

Журналист подчеркнул, что проходит по делу свидетелем

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Журналист Андрей Караулов, в доме которого в четверг утром прошел обыск, заявил ТАСС, что в рамках уголовного дела о клевете по заявлению Сергея Чемезова сотрудники правоохранительных органов допросили его тещу и его коллегу.

"Тещу допрашивали как понятую, а также моего коллегу", - сказал собеседник агентства.

Караулов также подчеркнул, что проходит свидетелем по этому делу, которое было возбуждено по заявлению Чемезова. "40 человек принимали участие [в следственных действиях] с собаками, [обученными] на наркотики и взрывчатку", - отметил он.

Ранее Караулов рассказал ТАСС, что связывает обыск с делом, возбужденным в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. 26 октября Тверской суд Москвы арестовал Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По его мнению, обыск начался по заявлению Сергея Чемезова по статье о клевете.

Караулов отметил, что сейчас находится за границей в больнице на обследовании.