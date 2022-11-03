В Москве арестовали водителя грузовика, въехавшего в такси на улице 1905 года

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал водителя грузовика, въехавшего в такси на улице 1905 года в Москве, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года", - сообщает надзорное ведомство.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что признает вину. Обвиняемый пояснил, что в ночь с 1 на 2 ноября посетил заведение, в котором употреблял алкоголь. Утром, выезжая на маршрут, хотел спать и чувствовал себя уставшим, исправность транспортного средства он проверял. По словам обвиняемого, проезжая по улице 1905 года, он уснул, а от сильного удара проснулся. Увидев, что столкнулся с такси и автобусом, испугался, вышел из кабины грузовика и направился в сторону жилых домов, где поднялся на чердак, после чего ходил по дворам до момента задержания.

В результате ДТП погибли 34-летняя москвичка и 30-летний водитель такси. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Виновнику аварии грозит до 15 лет лишения свободы.

В среду утром на улице 1905 года в районе дома 11 столкнулись грузовой автомобиль, коммерческий автобус и такси. Грузовик врезался в такси и вдавил его в автобус. За водителем грузового автомобиля, гражданином Белоруссии 1995 года рождения, числятся порядка 100 штрафов за нарушение ПДД.