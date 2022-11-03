На Украине разоблачили схему по присвоению 250 млн гривен под видом закупки бронежилетов

В Госбюро расследований заявили, что деньги обналичивались через фиктивные фирмы

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины разоблачило преступную схему, по которой бывший глава Укрпатента с сообщниками под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен.

"Работники Госбюро расследований разоблачили бывшего и. о. госсекретаря министерства экономики, бывшее руководство госпредприятия Укрпатент, а также руководителя одной из благотворительных организаций в завладении государственными средствами в размере 250 млн гривен, - говорится в четверг в сообщении бюро в Telegram-канале. - Деньги перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных, но на самом деле разворовывались должностными лицами".

В Госбюро пояснили, что привлеченная к схеме благотворительная организация предоставляла "заведомо ложные сведения и документы о якобы необходимости закупки бронежилетов для Вооруженных сил Украины". Перечисленные средства обналичивались через фиктивные фирмы, после чего участники схемы присваивали их себе.

После того как данная сделка была завершена, директор Укрпатента скрылся за границей, а чиновница из министерства экономики, помогавшая ему, уволилась.

На данный момент экс-директору предприятия, его главному бухгалтеру, бывшей чиновнице и главе благотворительной организации предъявлены обвинения по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.