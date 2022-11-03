В Донецке восстановили пропавшее из-за обстрелов ВСУ энергоснабжение

Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщал, что без электричества остались 4 300 абонентов

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение тысяч абонентов, оставшихся утром без электричества из-за обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), восстановлено. Об этом в четверг сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В 15:56 [мск] восстановлено энергоснабжение всех обесточенных недавним обстрелом потребителей Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что 4 300 абонентов в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрелов. По его словам, было обесточено 38 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались пять котельных, одна больница, две школы и два детских сада в Кировском и Куйбышевском районах.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ с самого утра обстреливали разные районы Донецка из артиллерии калибра 155 и 152 мм.