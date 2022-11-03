В Саратовской области в ДТП на трассе пострадали шесть человек

Среди них ребенок

САРАТОВ, 3 ноября. /ТАСС/. В Вольском районе Саратовской области в результате ДТП пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее в областной службе спасения сообщали о пяти пострадавших.

"На территории Вольского района в 15:40 (14:40 мск) 3 ноября в дорожно-транспортном происшествии получили травмы шесть человек, включая одного ребенка. ДТП произошло на 1-м км подъезда к городу Балаково от федеральной трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград", - сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Kalina. Пострадавших доставили в лечебные учреждения Балаково. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В управлении ГИБДД ГУ МВД по Саратовской области уточнили журналистам, что среди пострадавших полуторагодовалый ребенок. "Доставлены в медицинское учреждение оба водителя и четыре пассажира LADA: две женщины, мужчина и ребенок в возрасте 1,5 года", - сказали в управлении.