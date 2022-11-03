В Кировской области при пожаре в доме погибли три человека

Возбуждено уголовное дело

КИРОВ, 3 ноября. /ТАСС/. В Кировской области после гибели двоих детей и, предположительно, их отца в результате пожара в жилом доме в Кирово-Чепецком районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"3 ноября днем в одном из домов, расположенных в деревне Чуваши Кирово-Чепецкого района, произошел пожар. В результате происшествия погибли двое малолетних детей и, предположительно, их отец. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, пожар произошел в двухквартирном жилом доме по улице Советской, в котором проживала многодетная семья. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, также пострадал третий ребенок, он доставлен в больницу. Причины пожара устанавливаются.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Специалисты оценят действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также на месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты аппарата следственного управления.