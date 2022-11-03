Пожар в башне центра "Москва-Сити", где погас свет, не обнаружили

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Признаков пожара в башне делового центра "Москва-Сити", где погас свет, не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС Москвы.

"Признаков пожара не обнаружено. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в МЧС.

Ранее на первом этаже башни на Пресненской набережной, 10с2 сработала пожарная сигнализация, после чего отключилось электричество. В лифтах в этот момент находились люди. Сейчас происходит подача резервного питания, чтобы пассажиров спустить вниз из лифтов.

В IQ-квартале центра "Москва-Сити" находятся офисы Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.