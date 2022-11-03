Причиной отключения электричества в IQ-квартале "Москва-Сити" стал скачок напряжения

Из здания эвакуировали около 100 человек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Скачок напряжения стал причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре "Москва-Сити". Как сообщили ТАСС в экстренных службах, около 100 человек эвакуированы из здания.

"Ложная пожарная тревога сработала после скачка напряжения, в результате скачка отключилось электричество. Из здания выведены примерно 100 человек", - сказал собеседник. В пресс-службе МЧС Москвы ТАСС сообщили, что в 18:58 электроснабжение было восстановлено, признаков пожара не обнаружено.

В IQ-квартале находится помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.