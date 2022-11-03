3 ноября, 16:36

Владелец дельфинария в Севастополе объяснил выпуск животных в море боязнью разориться

Владелец дельфинария в Севастополе объяснил выпуск животных в море боязнью разориться
© Валерий Шарифулин

Его сын Максим Калнибоцкий пояснил, что содержать животных дельфинарию стало сложнее, поскольку сократилось количество посетителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Владелец севастопольского дельфинария Владимир Калнибоцкий, в среду выпустивший в Черное море четырех дельфинов, объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей.

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"Это серьезный бизнес был 5-10 лет назад. А сейчас он умирает. <...> А моя работа предполагает 2,5-3 млн рублей [расходов] в месяц", - сказал ТАСС в четверг директор дельфинария.

Его сын Максим Калнибоцкий пояснил, что содержать животных дельфинарию стало сложнее, поскольку сократилось количество посетителей. "Мы работаем только четыре месяца в году, и за это время нужно заработать на весь год. Отец не первый год пытался пережить зиму, продавая свое имущество, чтобы обеспечить предприятие до следующего сезона с надеждой, что за лето удастся заработать, как раньше", - сказал собеседник агентства.

Он также выразил мнение, что в таких условиях дельфины с большей вероятностью погибли бы в учреждении, а не в естественной среде обитания.

В четверг утром в Севастополе началась операция по спасению дельфинов, у которых, по мнению специалистов, после долгого содержания в неволе практически нет шансов на выживание в море в холодное время года. Специалисты обнаружили двух из четырех животных, но подманить их пока не удалось. На данный момент операция приостановлена, поиски продолжатся в пятницу. Управление МВД Севастополя в связи с произошедшим возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. 

Теги:
РоссияСевастополь
© Информационное агентство ТАСС
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