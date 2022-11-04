Прокуратура Камчатки проверит информацию о добыче платины с нарушением законодательства

По мнению ученых, из-за действий компании "Корякгеолдобыча" в реке Вывенка на севере края сократилась популяция лососей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноября. Прокуратура Камчатского края проверяет информацию, размещенную в СМИ, о возможной добыче рассыпной платины с нарушением законодательства, в результате чего в реке Вывенка на севере края сократилась популяция лососей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

Газета "Известия" 1 ноября опубликовала информацию о том, что действия компании "Корякгеолдобыча" могли стать причиной гибели рыбы в реке Вывенка в Олюторском районе края. Ученые географического факультета МГУ пришли к выводу, что из-за разработки месторождений россыпных драгоценных металлов могли быть загрязнены река и ее притоки. Из-за повышения мутности воды до критического состояния в бассейне реки, по мнению ученых, полностью исчезли лососевые.

"Органами прокуратуры проводятся проверочные мероприятия информации, в том числе по поступившим обращениям, о том, что на реке Вывенка Олюторского района работы по добыче рассыпной платины ведутся с нарушениями природоохранного и экологического законодательства. Также надзорные мероприятия организованы территориальными органами федерального уровня, которыми уже принят ряд мер реагирования", - говорится в сообщении.

В 2020 году во время рабочей поездки на Камчатку вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал "полным безобразием" золотодобычу у нерестовой реки Быстрой на Камчатке. Вице-премьер уверен, что развитие недропользования в Камчатском крае необходимо вести с большими экологическими ограничениями, "так как природа и туристический потенциал региона важнее добычи ископаемых".