На Филиппинах погибли 152 человека из-за шторма "Налджи"

Еще 35 человек пропали без вести

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Более 4,12 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному в пятницу отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 152 человека.

По данным ведомства, 1,03 млн перемещенных лиц находятся в 1 186 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 35 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,51 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 22,4 тыс. домов и уничтожил 2,62 тыс. Ущерб, нанесенный 391 инфраструктурному объекту, оценивается в 2,91 млрд песо ($49,63 млн). В результате удара стихии повреждены 504 дороги и 120 мостов. В 359 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 234 оно уже восстановлено, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 233 предприятиях. В 437 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 2,74 млрд песо ($46,79 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 149,9 млн песо ($2,55 млн).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.