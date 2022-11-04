В Ростехе заявили, что материалы на канале Караулова нанесли репутационные риски Чемезову

В госкорпорации отметили, что журналист "публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Материалы, опубликованные на канале журналиста Андрея Караулова, имели признаки клеветы и нанесли репутационные риски главе Ростеха Сергею Чемезову, поэтому было приняло решение обратиться в следственные органы, прокомментировали ТАСС в госкорпорации.

В Ростехе отметили, что "в своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности". "Вместе с тем количество публикаций на канале Караулова, содержащих непроверенную информацию, в последнее время кратно увеличилось. Ряд материалов нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации "Ростех", а информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы. В связи с этим было принято решение обратиться с следственные органы для правовой оценки деятельности Андрея Караулова", - пояснили в Ростехе.

В четверг в доме Андрея Караулова прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете по заявлению Сергея Чемезова. Как сообщил журналист агентству ТАСС, он проходит свидетелем по данному делу. Караулов связывает обыск с делом, возбужденным в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. 26 октября Тверской суд Москвы арестовал Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По его мнению, обыск начался по заявлению Сергея Чемезова по статье о клевете. Караулов отметил, что сейчас находится за границей в больнице на обследовании.