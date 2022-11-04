В Херсонской области сообщили об обстреле села Забарино ракетами HIMARS

Информация о погибших и пострадавших уточняется

ХЕРСОН, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по жилым кварталам села Забарино в Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу экстренных службах региона.

"Киевский режим в очередной раз показал террористическое и наплевательское отношение к гражданскому населению. Так, в 07:00 обстреляли жилые кварталы с. Забарино Голопристанского района двумя ракетами HIMARS", - сообщил представитель служб.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

ВСУ ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером 20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты системами ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Погибли четыре человека, десять были ранены.