В Индии завершили спасательную операцию на месте обрушения моста в Гуджарате

Решение приняли после обсуждения со всеми следственными органами в связи с отсутствием пропавших без вести

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Индийские власти решили прекратить поисково-спасательную операцию в районе обрушившегося пешеходного моста в штате Гуджарат. Об этом сообщил журналистам глава комиссии по оказанию помощи пострадавшим в трагедии Харшад Патель.

"Проводимая поисково-спасательная операция завершена. В связи с отсутствием пропавших без вести поисковая операция завершена после обсуждения со всеми следственными органами", - приводит в пятницу телеканал NDTV слова главы комиссии.

Согласно последней информации, 135 человек погибли и более 100 получили ранения в результате обрушения вантового подвесного моста в городе Морби 30 октября. Ранее телеканал Эн-ди-ти-ви сообщал о 141 жертве. Поисковые работы вели спасатели сил реагирования на стихийные бедствия, береговой охраны и ВМС Индии совместно с местной администрацией и другими ведомствами.

Висячий пешеходный мост, который был закрыт с марта на реконструкцию, обрушился через четыре дня после того, как его вновь открыли. На нем в тот момент находилось порядка 500 человек. Мост, который считается памятником истории и инженерной мысли XIX века, был построен в несколько этапов и открыт 20 февраля 1879 года.

Причинами трагедии в предварительном порядке называют перегруз моста, рассчитанного на 125 человек, и поведение молодежи, которая прыгала и раскачивала конструкцию. Сотрудники частной компании, которая обслуживала сооружение, не ограничили число пешеходов и не пресекли его раскачивание. По данному делу задержано девять человек, в том числе менеджеры компании, идет следствие.