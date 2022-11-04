В Херсонской области сообщили о гибели одного человека при обстреле села со стороны ВСУ

Еще двое получили ранения, сообщили в Минздраве региона

ХЕРСОН, 4 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, двое получили ранения при обстреле Вооруженным силами Украины (ВСУ) жилых кварталов села Забарино в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения в пятницу.

"В результате обстрела, к несчастью, один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы", - уточнили в ведомстве.

Врачи скорой помощи оказали экстренную помощь пострадавшим. Сейчас они госпитализированы.

Ранее экстренные службы сообщили, что утром в пятницу ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS нанесли удар по жилым кварталам села. Было выпущено две ракеты.