В Китае арестовали за взятки бывшего главу сотового оператора China Unicom

По данным Центрального телевидения Китая, Ли Гохуа также уличили в злоупотреблении полномочиями при исполнении служебных обязанностей

ПЕКИН/ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Верховная народная прокуратура КНР выдала ордер на арест бывшего генерального директора одного из крупнейших в стране операторов мобильной связи China Unicom Ли Гохуа, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, бывший глава компании также уличен в злоупотреблении полномочиями при исполнении служебных обязанностей. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР пришли к выводу, что он нарушал партийную дисциплину и нанес большой ущерб государственным активам. Проверка установила, что Ли Гохуа получал от третьих лиц вознаграждение деньгами и имуществом за помощь в решении различных деловых вопросов. Сумма взяток пока не указывается, сообщается лишь, что речь идет об особо крупных размерах.

По итогам внутрипартийного расследования в конце сентября бывший чиновник был исключен из рядов КПК.

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие должностные лица, в том числе высокого ранга, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным.