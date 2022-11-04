Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправили во Владивосток

Останки еще двух соотечественниц доставят в Россию в ближайшие дни

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Тела двух граждан России, погибших в давке в центре Сеула 29 октября, отправили из Южной Кореи паромом во Владивосток. Об этом в пятницу сообщило посольство России в Республике Корея в своем Telegram-канале.

"4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон 29 октября, при содействии посольства России в Республике Корея и корейских властей были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены во Владивосток", - говорится в сообщении. Российские дипломаты проводили родственников россиянок, оказав им помощь в прохождении формальных процедур.

Всего в давке в Сеуле погибли 156 человек, включая четырех граждан России. "Останки еще двух россиянок будут доставлены на родину в ближайшие дни авиатранспортом", - добавили в посольстве.

29 октября в центре Сеула в районе Итхэвон произошла давка. В стране объявили траур до 5 ноября включительно, на территории российского посольства приспустили флаг.