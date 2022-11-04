В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов

Проводится проверка принадлежности к дельфинарию

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Тела двух мертвых дельфинов обнаружили в Севастополе, полиция проверяет их принадлежность к местному дельфинарию Flipper, хозяин которого выпустил в море содержавшихся там млекопитающих, оправдывая поступок тем, что ему сложно содержать животных. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале управления МВД по Севастополю.

"В полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper", - говорится в сообщении.

Вечером 2 ноября на пляже Севастополя в море выпустили дельфинов из местного дельфинария. По данным губернатора, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшиеся в неволе. Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и СК проводят проверки.