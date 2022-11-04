В Абхазии россиянина приговорили к пожизненному заключению за сбыт наркотиков

Отмечается, что Собирхон Буриев распространял мефедрон путем тайных закладок, три из которых весом более 11 граммов были сделаны в районе Абхазского государственного университета

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Сухумский городской суд приговорил гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному заключению за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу.

"Сухумский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении уроженца Республики Таджикистан, гражданина РФ Буриева Собирхона Сайдуллоевича 2000 года рождения, обвиняемого в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности - сбыте наркотического вещества мефедрон в особо крупном размере (50,1 грамма). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Буриев за денежное вознаграждение распространял наркотическое вещество путем тайных закладок, три из которых весом более 11 граммов были сделаны в районе Абхазского государственного университета. "Буриев в ходе судебного следствия вину в предъявленном обвинении не признал, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал со следствием и указывал на места сделанных им тайных закладок. В течение 15 рабочих дней со дня изготовления полной версии приговора стороны вправе обжаловать его в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд огласил пока только резолютивную часть приговора.