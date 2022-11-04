4 ноября, 09:30

Людей эвакуировали со станции Новохохловская МЦК из-за возгорания в электрощитовой

Никто не пострадал

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. На станции Новохохловская Московского центрального кольца произошло возгорание в электрощитовой, людей в целях безопасности эвакуировали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"На станции Новохохловская МЦК на втором этаже произошло загорание в электрощитовой, [его] площадь - 8 кв. м. Люди эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наблюдается задымление. Причины произошедшего устанавливаются. Сведения о пострадавших не поступали. "Станция закрыта на вход и выход", - добавил представитель экстренных служб. 

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