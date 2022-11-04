СМИ: сербский музыкант Брегович попал в аварию на мотоцикле

Все его концерты отменили

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Знаменитый сербский музыкант и композитор Горан Брегович попал в аварию в Париже, упал с мотоцикла и получил серьезные травмы. Как сообщил в пятницу телеканал Pink, все концерты музыканта отменены.

Сообщается, что Брегович в Париже упал с мотоцикла и повредил спину. У него полностью обездвижена рука. В результате артист отменил концерты в Мексике 26, 29 и 30 ноября.

Горан Брегович - музыкант и композитор, широко известный в странах восточной Европы по рок-группе Bijelo Dugme, а также во всем мире - как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы. В числе самых популярных его композиций - In The Death Car, Kalashnikov, Bubamara и многие другие. В 2006 году песня Бреговича Lullaby стала саундтреком к первой части комедии Ларри Чарльза "Борат", главную роль в которой исполнил британский комик Саша Барон Коэн.

Дискография артиста насчитывает 21 альбом, 9 из которых были записаны в рамках Bijelo Dugme (Брегович покинул его в 1989 году). С конца девяностых годов Брегович возглавляет Wedding and Funeral Band.