Осужденного в РФ преступника заподозрили в двух серийных убийствах в Испании

Установить его личность удалось во многом благодаря полученным образцам ДНК

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании заподозрили россиянина, осужденного за убийство в РФ, в совершении серийных убийств на территории королевства. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе гражданской гвардии Испании.

"Речь идет о серийном убийце, который, помимо убийств, совершенных в нашей стране, впоследствии снова убил в России, где его задержали и он был осужден за данное преступление", - говорится в сообщении.

Испанские правоохранители инкриминируют ему совершение двух убийств и одного покушения в провинции Аликанте в период с июля по ноябрь 2020 года. Установить личность подозреваемого удалось во многом благодаря полученным образцам ДНК.

Сейчас предполагаемый серийный убийца находится на лечении в психиатрической больнице в России.