Число погибших из-за шторма "Налджи" достигло 154

По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, 1,02 млн перемещенных лиц находятся в 1 161 эвакуационном центре

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Более 4,21 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному в пятницу обновленному отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 154 человека.

В утренней сводке сообщалось о 152 жертвах.

По данным ведомства, 1,02 млн перемещенных лиц находятся в 1 161 эвакуационном центре. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 35 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,51 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 23,7 тыс. домов и уничтожил 2,75 тыс. Ущерб, нанесенный 553 инфраструктурным объектам, оценивается в 2,99 млрд песо ($51,32 млн). В результате удара стихии повреждены 504 дороги и 120 мостов. В 359 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 248 оно уже восстановлено, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 233 предприятиях. В 551 городе действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 2,8 млрд песо ($47,93 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 154,5 млн песо ($2,64 млн).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.