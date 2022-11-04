В Орске обрушилась консольная балка железнодорожного моста

Приостановлено автомобильное движение под мостом

ТАСС, 4 ноября. На железнодорожном мосту станции Орск Южно-Уральской железной дороги произошло обрушение консольный балки, приостановлено автомобильное движение под мостом. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"4 ноября 2022 года, около 18:00, на железнодорожном мосту станции Орск Южно-Уральской железной дороги произошло обрушение консольный балки. В результате обрушения пострадавших и погибших нет, движение поездов не приостанавливалось, приостановлено автомобильное движение под мостом. Предварительная причина происшествия - износ конструкции", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале администрации Орска уточнили, что на ближайшие два часа будет перекрыто движение автомобильного и железнодорожного транспорта в районе улицы Путейской. За это время аварийная бригада РЖД обследует место обрушения и оценит техническое состояние конструкции.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, инцидент произошел около 16:30 мск на Путейской улице в Орске, в результате ЧП технические повреждения получил проезжавший под мостом автомобиль.