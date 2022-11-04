В Татарстане в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 4 ноября. Lada Kalina и KIA Sportage столкнулись на трассе Казань - Оренбург в Татарстане, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

"Татарстане на трассе Казань - Оренбург столкнулись Lada Kalina и KIA Sportage. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с KIA. Пассажир Lada Kalina умер на месте аварии, двух пассажиров отечественного авто и двух пассажиров KIA Sportage доставили в Бугульминскую центральную районную больницу.