На Кипре задержаны два человека в связи с хищением более 700 банковских карт

НИКОСИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Два человека были задержаны в пятницу на Кипре в связи с предположительной кражей 723 банковских карт. Об этом информировала полиция провинции Ларнака.
Как сказано в сообщении, полицейские из отдела уголовного розыска, получив соответствующую наводку, задержали 24-летнего мужчину в тот момент, когда он снимал деньги в банкомате. Они обыскали его и обнаружили 74 банковские карты.
Затем в его доме в присутствии женщины, являющейся ровесницей задержанного, которая затем также была взята под стражу, был произведен обыск. При обыске было найдено еще 649 карт и €3 470 наличными. Банкноты были спрятаны в морозильной камере, а банковские карты - в самых разных местах, в том числе с обратной стороны висящих на стенах картин, в стульях, а также в обуви.
Расследование инцидента продолжается.