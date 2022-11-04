Число пострадавших в Тульской области при ДТП с пассажирским автобусом увеличилось до 12

ЧП произошло около деревни Кузовка Богородицкого района на 255-м км автодороги М-4 "Дон"

ТАСС, 4 ноября. Число пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в пятницу в Богородицком районе Тульской области увеличилось до 12, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"На место происшествия выехало шесть бригад. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГУ МЧС по Тульской области, затора на трассе нет, движение в результате аварии не нарушено.

Авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол, произошла в пятницу около деревни Кузовка Богородицкого района на 255-м км автодороги М-4 "Дон".

Предварительно, автобус, в котором находилось 40 пассажиров и два водителя, столкнулся с разделительным ограждением, после чего опрокинулся.

Ранее в пресс-службе УМВД РФ по региону сообщали о четырех пострадавших.