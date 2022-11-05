В Костроме в кафе "Полигон" произошел пожар

Пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пожар начался в кафе "Полигон" на ул. Никитской в Костроме, площадь возгорания составляет 3,5 тыс. кв. м, из здания эвакуировали 250 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о возгорании в кафе "Полигон" на ул. Никитской поступила в 02:37 мск.

"На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что ведутся работы по локализации пожара. Также там сообщили, что есть угроза обрушения кровли, пожару присвоен третий номер сложности.

"В 03:05 по прибытии ранг пожара поднят до третьего. Сложность тушения заключается в том, что площадь пожара 3,5 кв. м и есть угроза обрушения кровли", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев.

По последним данным, в результате пожара пострадали четыре человека, распространение огня локализовано.

"В 04:23 мск - локализация. Стало известно о четырех пострадавших. Они переданы бригаде скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации пожара задействовано 50 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 17 единиц техники.