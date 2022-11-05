В Ачинске ищут трех пропавших детей

Мальчики ушли из дома и не вернулись

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция города Ачинска Красноярского края ищет трех мальчиков, которые ушли из дома в пятницу и до сих пор не вернулись, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сегодня ночью в дежурную часть МО МВД России "Ачинский" поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 11-летний сын вчера вечером ушел из дома по улице Дружбы народов и до настоящего времени не вернулся. Полицейскими незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых установлено, что двоих приятелей пропавшего - братьев 9 и 11 лет - также нет дома", - говорится в сообщении.

Предположительно, дети находились вместе.