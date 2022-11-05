В Костроме из-за пожара в кафе эвакуировали 15 жителей соседнего дома

Людей разместили в пассажирских автобусах

ТАСС, 5 ноября. Эвакуация 15 жильцов проведена в доме, расположенном рядом с горящим кафе "Полигон" в Костроме. Для обогрева людей разместили в пассажирских автобусах, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Ситников.

"Из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома эвакуировано 15 жителей. Для обогрева их разместили в пассажирских автобусах", - написал он.

Информация о возгорании в кафе "Полигон" на ул. Никитской поступила 5 ноября в 02:37 мск, площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. ГУ МЧС по региону сообщило об угрозе обрушения кровли. В результате ЧП четверо пострадавших были переданы бригаде скорой помощи.

Как уточнили ТАСС в Костромской областной станции скорой медицинской помощи, один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Позже еще трое самостоятельно обратились в травмпункт. "После оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены домой", - пояснили ТАСС в травматологическом отделении поликлиники №1 г. Костромы.

В 04:23 мск объявили локализацию возгорания. В тушении задействовано 50 человек и 20 единиц техники.