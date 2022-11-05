Землетрясение в Казахстане магнитудой 4,5 ощущалось в Узбекистане

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на территории Казахстана, его отголоски ощущались в Ташкенте, а также в Ташкентской и Сырдарьинской областях Узбекистана. Об этом в субботу сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.

"5 ноября в 05:08 по ташкентскому времени (03:08 мск) в Казахстане произошло землетрясение, его координаты 41,56 градуса северной широты, 68,93 восточной долготы, магнитуда 4,5, глубина 15 км, эпицентр землетрясения находился в 41 км к северо-западу от Ташкента", - говорится в сообщении. Отмечается, что сила подземных толчков в Ташкенте составила 4 балла, а в Ташкентской и Сырдарьинской областях - 3 и 2-3 балла соответственно.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.