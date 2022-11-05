В Подмосковье пострадал один человек при взрыве бытового газа в жилом доме

Из здания эвакуировали 35 человек

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в четырехэтажном жилом доме в Сергиевом Посаде, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"Взрыв бытового газа без последующего горения произошел в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Мира, 9. По предварительным данным, в результате пострадал один человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывом выбита оконная рама, обрушился балконный блок и межкомнатная перегородка в квартире на четвертом этаже. "Пожарные по лестницам эвакуировали 35 человек, в том числе четырех детей", - добавил представитель экстренных служб.