Причиной пожара в кафе в Костроме стало использование пиротехники

Посетитель заведения применил в помещении ракетницу, его объявили в розыск

ТАСС, 5 ноября. Использование пиротехники стало причиной пожара в кафе "Полигон" в Костроме, где погибли восемь человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после запуска ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке. В прокуратуре региона позднее подтвердили, что использование пиротехники - одна из вероятных причин произошедшего ЧП. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что применившего ракетницу посетителя разыскивают. "Человек, запустивший ракетницу в ночном клубе, объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что все 15 жильцов дома, расположенного рядом с загоревшимся кафе, вернулись в свои квартиры, их дом не пострадал. Ранее они были эвакуированы из-за создавшегося задымления

Информация о возгорании в кафе "Полигон" на Никитской улице поступила в 02:37 мск 5 ноября, 250 посетителей были эвакуированы, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным, жертвами пожара стали восемь человек.