Массовая драка произошла в кафе в Костроме до пожара, где погибли 13 человек

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, драка не имеет отношения к возникшему позднее возгоранию

ТАСС, 5 ноября. Посетители ночного кафе-клуба "Полигон" в Костроме устроили массовую драку до пожара, жертвами которого стали 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Словесный конфликт между некоторыми посетителями ночного клуба перерос в массовую драку. При этом отношения к пожару данный инцидент не имеет. Несколько участников потасовки пострадали", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе на Никитской улице в Костроме начался ночью в субботу на площади 3,5 тыс. кв. м, крыша полностью обрушилась. Жертвами пожара стали 15 человек. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы, после загорелись декоративные элементы на потолке. Человек, запустивший ракетницу, объявлен в розыск, информировали ТАСС в правоохранительных органах.