В ДНР сообщили о покушении в Углегорске на судью Верховного суда региона

Он получил огнестрельные ранения

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Покушение совершено на судью Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) в Углегорске, он получил огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в субботу в Центре общественных связей МВД ДНР.

"Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в Углегорске на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления, уточняется в сообщении.