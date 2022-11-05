5 ноября, 06:36,
обновлено 5 ноября, 06:46
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о покушении в Углегорске на судью Верховного суда региона

В ДНР сообщили о покушении в Углегорске на судью Верховного суда региона
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Он получил огнестрельные ранения

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Покушение совершено на судью Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) в Углегорске, он получил огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в субботу в Центре общественных связей МВД ДНР.

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"Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в Углегорске на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления, уточняется в сообщении. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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