Пожарная сигнализация в ночном клубе в Костроме сработала в штатном режиме

По словам источника ТАСС в экстренных службах, это позволило эвакуировать 250 человек

ТАСС, 5 ноября. Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где погибли 15 человек, сработали в штатном режиме. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"В здании ночного клуба были установлены системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Когда начался пожар, они сработали в штатном режиме, что позволило эвакуировать 250 человек", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах также уточнили, что администрация ночного клуба не может точно сказать, сколько человек было в помещении на момент начала возгорания. "По их данным, около 250", - добавил собеседник агентства. По данным МЧС, из ночного клуба эвакуированы 250 человек.