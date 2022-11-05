5 ноября, 06:54

Пожарная сигнализация в ночном клубе в Костроме сработала в штатном режиме

По словам источника ТАСС в экстренных службах, это позволило эвакуировать 250 человек

ТАСС, 5 ноября. Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где погибли 15 человек, сработали в штатном режиме. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

Читайте также
Что известно о пожаре в кафе в Костроме

"В здании ночного клуба были установлены системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Когда начался пожар, они сработали в штатном режиме, что позволило эвакуировать 250 человек", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах также уточнили, что администрация ночного клуба не может точно сказать, сколько человек было в помещении на момент начала возгорания. "По их данным, около 250", - добавил собеседник агентства. По данным МЧС, из ночного клуба эвакуированы 250 человек.

  

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация