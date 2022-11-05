Что известно о пожаре в кафе в Костроме

Пожар произошел 5 ноября в кафе «Полигон» на ул. Никитской в Костроме, жертвами ЧП стали 15 человек, еще пять пострадали.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Что произошло

Информация о возгорании в кафе "Полигон" на ул. Никитской поступила в 02:37 мск.

Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м, в здании обрушилась кровля. Открытое горение в кафе ликвидировали.

В результате ЧП погибли 15 человек. Еще пять получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.

Из кафе эвакуировали 250 человек, также из-за создавшегося задымления были эвакуированы 15 человек из соседнего жилого дома.

По словам губернатора Сергея Ситникова, жильцов дома разместили на время в пассажирских автобусах. Позднее люди вернулись в свои квартиры, их дом не пострадал.

В ликвидации пожара были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 17 единиц техники.

В экстренных службах и прокуратуре ТАСС сообщили, что вероятной причиной ЧП стало использование пиротехники. В экстренных службах уточнили, что посетитель кафе применил в помещении ракетницу, после чего в заведении загорелись декоративные элементы на потолке. Там также добавили, что пожарная сигнализация сработала в кафе в штатном режиме.

В правоохранительных органах рассказали, что запустившего ракетницу объявили в розыск. Там также сообщили, что до пожара в кафе произошла массовая драка, пострадали несколько человек, но к ЧП этот инцидент отношения не имеет.

Расследование

В связи с ЧП следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

На место происшествия выехал руководитель СУ СК России по Костромской области, ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле.

Также проверку проводит прокуратура Костромской области. Ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей

Реакция властей