5 ноября, 07:00
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Что известно о пожаре в кафе в Костроме

Что известно о пожаре в кафе в Костроме
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области

Пожар произошел 5 ноября в кафе «Полигон» на ул. Никитской в Костроме, жертвами ЧП стали 15 человек, еще пять пострадали.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Что произошло

  • Информация о возгорании в кафе "Полигон" на ул. Никитской поступила в 02:37 мск.
  • Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м, в здании обрушилась кровля. Открытое горение в кафе ликвидировали.
  • В результате ЧП погибли 15 человек. Еще пять получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.
  • Из кафе эвакуировали 250 человек, также из-за создавшегося задымления были эвакуированы 15 человек из соседнего жилого дома.
  • По словам губернатора Сергея Ситникова, жильцов дома разместили на время в пассажирских автобусах. Позднее люди вернулись в свои квартиры, их дом не пострадал.
  • В ликвидации пожара были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 17 единиц техники. 
  • В экстренных службах и прокуратуре ТАСС сообщили, что вероятной причиной ЧП стало использование пиротехники. В экстренных службах уточнили, что посетитель кафе применил в помещении ракетницу, после чего в заведении загорелись декоративные элементы на потолке. Там также добавили, что пожарная сигнализация сработала в кафе в штатном режиме. 
  • В правоохранительных органах рассказали, что запустившего ракетницу объявили в розыск. Там также сообщили, что до пожара в кафе произошла массовая драка, пострадали несколько человек, но к ЧП этот инцидент отношения не имеет.

Расследование

  • В связи с ЧП следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
  • На место происшествия выехал руководитель СУ СК России по Костромской области, ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле.
  • Также проверку проводит прокуратура Костромской области. Ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей

Реакция властей

  • Глава региона Сергей Ситников выехал на место ЧП, чтобы проконтролировать, как организована работа и помощь людям. Он заслушал доклады оперативных служб и дал поручения по необходимой поддержке пострадавших.

 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
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