Что известно о пожаре в кафе в Костроме

Пожар произошел 5 ноября в кафе «Полигон» на ул. Никитской в Костроме, жертвами ЧП стали 15 человек, еще пять пострадали.
ТАСС собрал главное о происшествии.
Что произошло
- Информация о возгорании в кафе "Полигон" на ул. Никитской поступила в 02:37 мск.
- Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м, в здании обрушилась кровля. Открытое горение в кафе ликвидировали.
- В результате ЧП погибли 15 человек. Еще пять получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.
- Из кафе эвакуировали 250 человек, также из-за создавшегося задымления были эвакуированы 15 человек из соседнего жилого дома.
- По словам губернатора Сергея Ситникова, жильцов дома разместили на время в пассажирских автобусах. Позднее люди вернулись в свои квартиры, их дом не пострадал.
- В ликвидации пожара были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 17 единиц техники.
- В экстренных службах и прокуратуре ТАСС сообщили, что вероятной причиной ЧП стало использование пиротехники. В экстренных службах уточнили, что посетитель кафе применил в помещении ракетницу, после чего в заведении загорелись декоративные элементы на потолке. Там также добавили, что пожарная сигнализация сработала в кафе в штатном режиме.
- В правоохранительных органах рассказали, что запустившего ракетницу объявили в розыск. Там также сообщили, что до пожара в кафе произошла массовая драка, пострадали несколько человек, но к ЧП этот инцидент отношения не имеет.
Расследование
- В связи с ЧП следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
- На место происшествия выехал руководитель СУ СК России по Костромской области, ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле.
- Также проверку проводит прокуратура Костромской области. Ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей
Реакция властей
- Глава региона Сергей Ситников выехал на место ЧП, чтобы проконтролировать, как организована работа и помощь людям. Он заслушал доклады оперативных служб и дал поручения по необходимой поддержке пострадавших.