Второе уголовное дело возбудили после гибели людей в пожаре в кафе Костромы

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц

ТАСС, 5 ноября. Второе уголовное дело возбудили после пожара в кафе "Полигон" в Костроме, где, по уточненным данным экстренных служб, погибли 13 человек. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

"Уголовное дело возбуждено не только по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), но и по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"). Возбудили следователи", - сообщили в пресс-службе.