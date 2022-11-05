5 ноября, 07:19,
обновлено 5 ноября, 07:34
Пожар в кафе в Костроме

Второе уголовное дело возбудили после гибели людей в пожаре в кафе Костромы

© СК РФ

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц

ТАСС, 5 ноября. Второе уголовное дело возбудили после пожара в кафе "Полигон" в Костроме, где, по уточненным данным экстренных служб, погибли 13 человек. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

"Уголовное дело возбуждено не только по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), но и по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"). Возбудили следователи", - сообщили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
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