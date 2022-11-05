В Волгограде в лобовом ДТП с троллейбусом погибли парень с девушкой

Погибшие находились в автомобиле Lada Priora, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с троллейбусом

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. 20-летний водитель Lada Priora и его 20-летняя пассажирка погибли утром в субботу в Волгограде при лобовом столкновении их автомобиля с троллейбусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Водитель, управляя автомашиной Lada Priora, напротив дома 67к по проспекту Ленина, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с троллейбусом. Водитель 2002 года рождения и девушка-пассажир 2002 года рождения скончались до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

В областном комитете здравоохранения сообщили ТАСС, что в результате ДТП в лечебные учреждения пострадавших пассажиров троллейбуса доставлено не было.

По данным администрации Волгограда, ДТП случилось около 05:00, в момент столкновения пассажиров в троллейбусе не было. "В настоящее время движение пассажирского транспорта осуществляется в штатном режиме", - сказали ТАСС в администрации.