Пожар в кафе в Костроме

Кафе в Костроме, где при пожаре погибли люди, владеет депутат Костромской облдумы

По данным аналитической системы "СПАРК", владелец заведения - Ихтияр Мирзоев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Владельцем кафе "Полигон" в Костроме, где при пожаре в субботу погибли люди, является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, следует из данных аналитической системы "СПАРК".

"ООО "Полигон". <…> Руководитель - Токунова Анна Бахтияровна (генеральный директор). Бенефициар - Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы", - говорится в системе. Согласно сайту облдумы, Мирзоев начал работать в ООО "Полигон" в 2006 году.

ТАСС не располагает оперативным комментарием депутата, его помощница отказалась от комментариев по ситуации.

Ихтияр Мирзоев родился в 1969 году. С марта 2007 года по настоящее время - член регионального политического совета костромского регионального отделения "Единой России". С 2010 года - депутат Костромской облдумы, член думского комитета по экономической политике и предпринимательству.