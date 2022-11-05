5 ноября, 07:43,
обновлено 5 ноября, 08:10
Пожар в кафе в Костроме

Проверки пожарной безопасности в сгоревшем клубе в Костроме не проводились

По информации экстренных служб, это связано с тем, что собственником здания являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории малого бизнеса, а арендатор помещения объявил о прекращении деятельности на объекте

ТАСС, 5 ноября. Проверки пожарной безопасности не проводились в сгоревшем клубе "Полигон" в Костроме в связи с тем, что собственник относится к малому бизнесу, а арендатор объявил о прекращении деятельности. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

Читайте также
Что известно о пожаре в кафе в Костроме

"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО "Полигон" в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган - МЧС России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим в 2019 году был составлен акт непроведения проверки.

В правоохранительных органах ТАСС также рассказали, что посетители клуба устроили давку при эвакуации во время пожара, у людей началась паника. 

"После запуска охотничьей ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке, огонь стал мгновенно распространяться. Очень быстро помещение стало наполняться едким дымом, плохо были видны эвакуационные выходы. Начались давка и паника", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация