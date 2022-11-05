Проверки пожарной безопасности в сгоревшем клубе в Костроме не проводились

По информации экстренных служб, это связано с тем, что собственником здания являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории малого бизнеса, а арендатор помещения объявил о прекращении деятельности на объекте

ТАСС, 5 ноября. Проверки пожарной безопасности не проводились в сгоревшем клубе "Полигон" в Костроме в связи с тем, что собственник относится к малому бизнесу, а арендатор объявил о прекращении деятельности. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО "Полигон" в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган - МЧС России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим в 2019 году был составлен акт непроведения проверки.

В правоохранительных органах ТАСС также рассказали, что посетители клуба устроили давку при эвакуации во время пожара, у людей началась паника.

"После запуска охотничьей ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке, огонь стал мгновенно распространяться. Очень быстро помещение стало наполняться едким дымом, плохо были видны эвакуационные выходы. Начались давка и паника", - сказал собеседник агентства.