В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области

По информации Минздрава региона, состояние шести из семи госпитализированных оценивается как тяжелое, остальных пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение

ТАСС, 5 ноября. Шесть человек, пострадавших при опрокидывании автобуса в Тульской области, находятся в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы семь человек, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол, опрокинулся в Тульской области вечером в пятницу. В результате ДТП пострадали 19 человек, никто не погиб.

"На 10:00 мск семь пострадавших в ДТП госпитализированы, шесть из них - в тяжелом состоянии. Остальные пациенты после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что среди пострадавших есть жители региона, некоторые из них находятся в больнице. Глава области пообещал при необходимости оказать им помощь.

Авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол, произошла в пятницу около деревни Кузовка Богородицкого района на 255-м км автодороги М-4 "Дон". По данным УМВД России по Тульской области, автобус, в котором находилось 40 пассажиров и два водителя, столкнулся с разделительным ограждением, после чего опрокинулся.