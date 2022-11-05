Пожар в кафе в Костроме

Задержан подозреваемый в поджоге клуба "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек

После задержания полицейские передали мужчину следственным органам

ТАСС, 5 ноября. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в поджоге клуба "Полигон" в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек.

Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей", - сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что он передан следственным органам.