5 ноября, 09:24,
обновлено 5 ноября, 09:32
Пожар в кафе в Костроме

Задержан подозреваемый в поджоге клуба "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек

Задержан подозреваемый в поджоге клуба "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек
© Прокуратура Костромской области/ ТАСС

После задержания полицейские передали мужчину следственным органам

ТАСС, 5 ноября. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в поджоге клуба "Полигон" в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек.

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Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей", - сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что он передан следственным органам. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
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