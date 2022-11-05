Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Тульской области

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в аварии пострадали 19 человек

ТАСС, 5 ноября. Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Тульской области, в результате которого пострадали 19 человек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В Богородицком межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Тульской области по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся допросы, назначены медэкспертизы, добавили в следственном управлении.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с автоаварией и представить доклад о происшествии.

Пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол, в пятницу вечером попал в аварию на 255-м км автодороги М-4 "Дон" у деревни Кузовка Богородицкого района. По данным УМВД России по Тульской области, автобус, в котором находились 40 пассажиров и два водителя, столкнулся с разделительным ограждением, после чего опрокинулся. В результате пострадали 19 человек. Как сообщали ТАСС утром в субботу в региональном Минздраве, всего после аварии госпитализированы семь человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии.